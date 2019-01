Coctel de sandía Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Puré de sandía y champaña con un toque de jugo y ralladura de limón. Una bebida refrescante y festiva. Ingredientes 900 gramos de sandía sin semilla

1 taza (250 ml) de champaña

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharadita de ralladura de limón

2 cucharadas de hierbabuena para adornar

Jarabe natural Cómo hacerlo 1. Deja la sandía toda la noche dentro del refrigerador. 2. Coloca la sandía, champaña, jugo y ralladura de limón en una licuadora. Licua hasta lograr una mezcla homogénea. 3. Agrega jarabe al gusto. Para preparar el jarabe necesitas 2 partes de agua y 1 parte de azúcar. Hierve el agua en una cacerola y agrega el azúcar, cocina hasta que ésta se disuelva y retira del fuego. Deja que se enfríe. 4. Vierte la bebida en vasos jaiboleros o copas de martini y sirve inmediatamente. Adorna con las hojas de hierbabuena. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.