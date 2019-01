Gelatina de elote tierno Tiempo Total 3 H 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Gelatina de leche con elotes tiernos y un toque de canela. Una receta deliciosa y fácil de preparar. Ingredientes 6 elotes tiernos, desgranados

1 litro de leche

250 gramos de azúcar

1 rajita de canela

60 gramos de grenetina

1 taza de agua tibia Cómo hacerlo 1. Licua muy bien los granos de elote con la leche. Cuela sobre una olla mediana y agrega el azúcar y la canela. Calienta a fuego moderado, sin dejar de mover, hasta que hierva. Retira del fuego y sigue moviendo hasta que se enfríe para evitar que forme nata. 2. Disuelve la grenetina en el agua tibia. Agrega al licuado de elote y mezcla bien. Deja enfriar completamente. Vierte dentro de un molde enjuagado con agua bien fría. 3. Refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 3 horas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.