Gelatina de elote y leche Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 3 H 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Granos de elote cocido y leche con un toque de canela. Una receta sencilla de gelatina para disfrutar a la hora del postre. Ingredientes 1 1/2 tazas de azúcar

49 gramos de grenetina

2 litros de leche hervida con la canela

2 elotes tiernos, desgranados

2 rajas de canela Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar con la grenetina y 1/2 litro de leche en una cacerola. Deja reposar durante 1 hora. Luego calienta a fuego moderado, sin dejar de mover, hasta que el azúcar y la grenetina se hayan disuelto completamente. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Mientras la grenetina y el azúcar reposan, cuece los granos de elote en agua hirviendo, hasta que estén suaves, aproximadamente 10 minutos. Hierve 1 1/2 litros de leche con la canela durante unos minutos, cuidando que no se tire. Desecha la canela y deja enfriar. Escurre el elote cocido y licua con 1/2 litro de leche tibia. 3. Mezcla el licuado de elote con el resto de la leche tibia y la grenetina disuelta. Vierte dentro de un molde y refrigera hasta que se haya cuajado, entre 3 y 4 horas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

