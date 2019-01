Gelatina de calabaza Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Pulpa de calabaza de castilla y leche con un toque de canela. Una gelatina fácil con delicioso sabor a otoño. Ingredientes 3 cucharadas (21 gramos) de grenetina

2 1/2 tazas de agua

1 taza de leche

1 taza de azúcar

2 tazas de pulpa de calabaza de castilla cocida

1 cucharadita de canela molida Cómo hacerlo 1. Hidrata la grenetina en 1/2 taza de agua durante por lo menos 5 minutos. 2. Licúa el resto del agua con la leche, azúcar y calabaza. Vierte dentro de un recipiente. Disuelve la grenetina hidratada a baño María e incorpórala al licuado de calabaza poco a poco, revolviendo muy bien para evitar grumos. Añade la canela y mezcla de nuevo. 3. Viete dentro de un molde y refrigera hasta que se haya cuajado, entre 3 y 4 horas.

