Betún de caramelo Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Delicioso betún muy fácil de preparar. Lleva azúcar mascabado y nueces. Listo para embetunar tu pastel favorito. Ingredientes 1 taza de azúcar mascabado

2 cucharadas de harina

3 cucharadas de mantequilla

1/4 taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/3 taza de nueces molidas y tostadas Cómo hacerlo 1. Mezcla muy bien el azúcar y harina en un sartén de 15 centímetros. Añade la mantequilla y la leche; cocina a fuego medio-alto hasta que suelte el hervor. Hierve durante 1 1/2 minutos. 2. Retira la mezcla de la lumbre y déjala enfriar por 5 minutos. Bate con una cuchara de madera hasta que se empieze a espesar. Agrega la vainilla y continúa batiendo hasta que el betún adquiera una textura de miel espesa. Mezclalo durante 1 o 2 minutos. 3. Vierte el betún inmediatamente sobre un pastel frío y úntalo rápidamente sobre todo el pastel con la parte de abajo de una cuchara tibia para evitar que el betún se endurezca. Inmediatamente después espolvorea las nueces tostadas sobre el pastel. El betún terminará de endurecerse en un par de horas.

