Huevos de Pascua Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 3 H Porciones 60 Huevos de crema de cacahuate y de coco cubiertos de chocolate. Deliciosos y muy monos. Si quieres sorprender a tu familia con un dulce especial, esta receta es para ti. Ingredientes 910 gramos de azúcar glass

115 gramos de margarina, suavizada

1 paquete (227 gramos) de queso crema

2 cucharaditas de extracto de vainilla

335 gramos de crema de cacahuate

455 gramos de coco seco rallado

4 tazas de chispas de chocolate semiamargo

Mezcla el azúcar, margarina, queso crema y vainilla en un tazón hasta obtener una mezcla homogénea. Divide la mezcla a la mitad y coloca cada mitad en su propio tazón. Agrega la crema de cacahuate a uno de los tazones y el coco rallado al otro. Mezcla bien ambas mitades. 2. Utiliza tus manos para formar huevos con las mezclas y acomódalos en charolas para hornear. Coloca los huevos dentro del congelador y permite que se congelen. 3. Cuando los huevos se hayan congelado, derrite el chocolate junto con la manteca vegetal a baño María. Sumerge los huevos dentro del chocolate derretido asegurándote de cobrirlos bien. Coloca los huevos sobre charolas cubiertas con papel encerado y regrésalos al congelador para que se endurezcan. Después de que el chocolate se haya endurecido, los huevos pueden permanecer en el congelador.

