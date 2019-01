Caldo de conejo con crema de coco Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una receta viejísima originaria de Colombia. La carne de conejo es muy baja en grasa y un poco seca, por lo que se lleva muy bien con la crema de coco. Es mejor cocinar el conejo a fuego lento hasta que la carne se desprenda del hueso. Sirve con arroz. Ingredientes ¼ de taza (65 ml) de aceite para freír

1 conejo (alrededor de 1 kg) limpio y en trozos

1 cebolla grande picada

2 dientes de ajo picados

1 pimiento verde sin semillas y cortado en tiras

1 pimiento rojo sin semillas y cortado en tiras 1 chile piquín sin semilla y picado

1 jitomate grande picado

1¾ tazas (440 ml) de caldo de pollo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negro

2/3 taza (170 ml) de crema de coco Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe el conejo hasta que se haya dorado por fuera. Pasa la carne a una olla o cacerola grande. 2. Agrega la cebolla, ajo, pimiento verde y rojo y chile al sartén en que freíste el conejo. Cocina, revolviendo constantemente, hasta que la cebolla se haya acitronado. Agrega a la cacerola con el conejo. 3. Agrega el jitomate, caldo de pollo, sal y la pimienta a la cacerola y prende el fuego a medio. Una vez que hierva, baja la temperatura y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 2 horas. Saca los trozos de conejo con una espumadera y manténlo caliente. Sube la temperatura a fuego alto y deja que hierva el líquido hasta que se haya reducido a la mitad. 4. Regresa el conejo al sartén y agrega la crema de coco. Cocina, revolviendo pausadamente, hasta que la carne se haya calentado bien. Sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.