Calabacitas rebanadas al horno Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una forma rápida de preparar las calabacitas. Salen mejor si utilizas calabacitas grandes, pero cualquier tamaño es bueno. Ingredientes 2 calabacitas grandes en en rebanadas de ½ cm de espesor

½ taza (60 g) de pan molido seco

1 pizca grande de sal y pimienta negra recién molida

2 cucharadas de queso parmesano rallado

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 245° C. Mezcla el pan molido, sal, pimienta y queso parmesano en un tazón. Pon las claras de huevo en otro plato. Remoja las calabacitas con las claras de huevo y luego cúbrelas con la mezcla de pan molido. Colócalas sobre una charola para hornear. 2. Hornea durante 5 minutos y voltea y cocina de 5 a 10 minutos más, hasta que se hayan dorado.

