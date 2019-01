Panqué de amaranto con fresa Tiempo Total 3 H 35 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 2 H 45 Min Porciones 12 Pan dulce de amaranto con fresas y miel, servido con fresas con crema. Prepara este panqué muy fácil y rápidamente. Ingredientes 250 gramos de fresas, lavadas y desinfectadas

250 gramos de amaranto

1 cucharadita de canela

4 huevos

2 barras de mantequilla 1/2 taza de miel de abeja

1 cucharada de polvo para hornear

250 gramos de harina cernida

1 taza de crema

250 gramos de fresas, lavadas, desinfectadas y picadas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa y enharina un molde para panqué. 2. Licua las fresas con 250 gramos de amaranto y la canela. 3. Bate la mantequilla en un tazón, hasta acremar. Añade la miel y sigue batiendo, luego incorpora los huevos, uno por uno. Cierne aparte la harina junto con el polvo para hornear e incorpóralo al tazón con la mantequilla, batiendo con una espátula hasta integrar. Envuelve el licuado de amaranto y fresa. 4. Vierte la mezcla dentro del molde engrasado y hornea hasta que pase la prueba del palillo, entre 40 y 50 minutos, aproximadamente. Retira del horno, deja enfriar y desmolda. 5. Bate la crema con las fresas picadas. Sirve el panqué con la crema batida encima.

