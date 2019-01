Panqué de amaranto y yogurt Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pan dulce a base de harinas de amaranto y de trigo integral con yogurt y aceite de maíz, en lugar de mantequilla. Listo en cuestión de minutos. Ingredientes 1 taza de yogurt natural

¼ de taza de taza de agua

1 cucharadita de polvo para hornear

1 huevo

1 cucharada de aceite de maíz

½ taza de harina blanca de trigo

¼ de taza de taza de harina integral de trigo

¼ de taza de harina de amaranto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C. Engrasa y enharina un molde pequeño para panqué. 2. Mezcla en un tazón el yogurt con el agua y polvo para hornear. Bate aparte el huevo con el aceite e incorpora a la mezcla anterior. Agrega harinas blanca, integral y de amaranto, y bate manualmente solo hasta tener una masa uniforme. (No batas de más). 3. Vierte la masa dentro del molde y hornea hasta que la superficie se vea ligeramente dorada, entre 15 y 20 minutos.

