Brownies con glaseado de café Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Tradicionales brownies de chocolate semi-amargo con nueces y cubiertos con un glaseado de licor de café. Ingredientes Brownies 5 cucharadas de mantequilla

180 gramos de chocolate semi-amargo

2 huevos

3/4 de taza de azúcar

2 cucharadas de vainilla

2/3 de taza de harina

2 cucharadas de cocoa

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/4 de cucharadita de sal

3/4 de taza de nueces picadas (opcional) Glaseado 1 1/2 cucharaditas de mantequilla

1 cucharadita de miel de maíz

1/3 taza de azúcar glass

3 cucharadas de licor de café

60 gramos de chocolate semi-amargo

60 gramos de chocolate semi-amargo

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa ligeramente un molde cuadrado para pastel y forra con papel encerado. 2. Derrite la mantequilla y el chocolate en una cacerola pequeña a fuego muy bajo, moviendo para incorporar. Deja enfriar a temperatura ambiente. 3. Mientras, Bate bate los huevos con el azúcar y la vainilla, hasta tener una mezcla de consistencia espesa y pálida. Añade la harina, cocoa, polvo para hornear y sal, y sigue batiendo hasta integrar. Envuelve el chocolate frío y las nueces, si es que deseas usarlas. 4. Vierte la masa dentro del molde, distribuyéndola uniformemente. Hornea entre 20 y 25 minutos o hasta que pase la prueba del palillo. Deja enfriar 10 minutos dentro del molde, luego desmolda y desecha el papel encerado. Coloca sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Brownies 6. Coloca la mantequilla, miel, azúcar y licor de café en una cacerola a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que empiece a hervir. Reduce inmediatamente el fuego a lo más bajo y agrega el chocolate y la vainilla, sigue cocinando y moviendo hasta que el chocolate se derrita. Retira del fuego y mueve energéticamente hasta tener una consistencia uniforme y brillante. Deja enfriar. 7. Unta el betún frío sobre los brownies fríos y corta en 12 o 16 piezas. Betún

