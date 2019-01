Mini flanes de chocolate y café Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Flanes individuales de chocolate semi-amargo con un toque de licor de café. Una receta muy sencilla que no requiere ni de mucho esfuerzo ni de mucha ciencia. Ingredientes 2 tazas de leche

100 gramos de chocolate semi-amargo, picado

2 yemas de huevo

3 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de licor de café Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Derrite el chocolate junto con la leche en una olla a fuego suave, moviendo de vez en cuando. Deja enfriar a temperatura ambiente. 3. Bate las yemas de huevo con batidora eléctrica hasta que se vean pálidas y espesas, aproximadamente 5 minutos. Sin dejar de batir, agrega el chocolate derretido, luego el licor. 4. Vierte la mezcla dentro de cuatro flaneras individuales y acomoda éstas dentro de un molde para hornear con 2.5 centímetros de agua caliente. Hornea a baño María durante 45 minutos o hasta que se cuajen. Retira los flanes del baño María y deja enfriar dentro del refrigerador.

