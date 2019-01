Flan de café con salsa de chocolate Tiempo Total 2 H 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Flanes individuales de café con un toque de vainilla, bañados en una salsa de chocolate semi-amargo con licor de café. Ingredientes Flan 1 cucharadita de café instantáneo

1 cucharada de agua caliente

1 1/2 tazas de leche evaporada

3 huevos

3 cucharadas de azúcar

1/2 cucharadita de extracto de vainilla Salsa 15 gramos de chocolate semi-amargo, picado

1 cucharada de agua hirviendo

3 cucharadas de licor de café Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 °C. Rocía con aceite en aerosol 4 flaneras individuales. Disuelve el café en 1 cucharada de agua caliente y permite que se enfríe. 2. Bate con un batidor de globo la leche, huevos, azúcar, vainilla y café. Divide entre las flaneras y coloca éstas dentro de un molde para hornear, con aproximadamente 2.5 centímetros de agua caliente. 3. Hornea hasta que se hayan cuajado, entre 40 y 45 minutos. Refrigera durante 2 horas. Flan 5. Coloca el chocolate y el agua hirviendo en un tazón de vidrio o metal, y cocina a baño María durante 5 minutos. Retira del fuego e incorpora el licor de café. 6. Saca las flaneras del refrigerador. Pasa un cuchillo delgado por las orillas de cada flan y voltea sobre platos individuales para desmoldar. Baña cada flan con salsa de chocolate. Salsa Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.