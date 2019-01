Dulce de chocolate blanco y nuez Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Cuadritos de chocolate blanco con nueces picadas, crema y claras de huevo. Fácil de preparar para satisfacer el antojo vespertino. Ingredientes 300 gramos de chocolate blanco, rallado

7 cucharadas de crema dulce

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

50 gramos de nueces picadas

2 claras de huevo

2 cucharadas de azúcar Cómo hacerlo 1. Derrite el chocolate a baño María junto con la mantequilla. Calienta aparte la crema, sin dejar que hierva, y mézclala con el chocolate. Añade las nueces. 2. Bate las claras hasta que formen picos firmes. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el azúcar. Envuelve las claras en el chocolate. 3. Vierte dentro de un refractario y enfría dentro del refrigerador o congelador hasta que esté firme. Corta en cuadros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.