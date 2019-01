Bolitas de chocolate con nuez Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Bolitas dulces de chocolate amargo con nuez picada y cubiertas en nuez molida. También puedes utilizar chocolate semi-amargo o chocolate con leche. Ingredientes 100 gramos de chocolate amargo

50 gramos de mantequilla

60 gramos de azúcar glass

50 gramos de nueces picadas

Derrite el chocolate con la mantequilla en un tazón mediano a baño María. Añade el azúcar glass y mezcla hasta tener una mezcla homogénea y suave. Incorpora las nueces picadas y retira del baño María. Coloca dentro del refrigerador para que se enfríe. 2. Bate la pasta fría hasta que se esponje. Forma bolitas con tus manos y pásalas por la nuez molida. Coloca sobre un plato o charola y deja reposar unos minutos hasta que estén firmes.

