Filete de pescado con verdolagas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Filetes de pescado blanco en un guiso de verdolagas con chiles pasilla y mirasol. Es una receta que nos preparaba la abuela después de que los tíos regresaban de pescar. Siempre nos pedía a los nietos que le ayudáramos a preparar este platillo. Ingredientes 2 chiles pasilla, desvenados

1 chile mirasol, desvenados

1 jitomate saladet chico

1 diente de ajo

4 cucharadas de aceite vegetal

1/4 de cebolla blanca, rebanada 1 manojo de verdolagas, sus hojas desinfectadas

Sal y pimienta recién molida, al gusto

1 pizca de orégano seco triturado

4 cucharadas de harina de trigo

Calienta los chiles junto con el jitomate y ajo hasta que estén suaves. Licúa todo junto con un poco de agua hasta obtener una salsa homogénea y cuela. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Añade las verdolagas y cocina, moviendo constantemente, hasta que se hayan marchitado y cambiado de color. Vierte encima la salsa anterior, sazona con sal y orégano y deja que suelte el hervor, reduce a fuego bajo y cocina mientras preparas el pescado. 3. Calienta 3 cucharadas de aceite en un sartén amplio a fuego medio. Salpimienta los filetes de pescado, espolvoréalos con harina y fríelos en el aceite caliente hasta que se hayan dorado por ambos lados, entre 2 y 4 minutos por lado, dependiendo del grosor. Vierte el guiso de verdolagas sobre los filetes de pescado y cocina durante un par de minutos más.

