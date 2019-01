Torreznos de arroz Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 3 Torreznos de arroz con queso en una salsa de jitomate con chile guajillo y nopales. Un platillo michoacano de cuaresma con raíces indígenas. Ingredientes 2 nopales grandes, picados

Sal, al gusto

1 rama de cilantro

1/2 taza de arroz

1/2 taza queso añejo desmoronado

2 huevos 2 jitomates

2 chiles guajillos, sin semillas

1 diente de ajo

1/4 cebolla

1. Coloca los nopales en una olla, cúbrelos con agua y agrega sal y cilantro. Cocina durante 15 minutos. Escúrrelos y enjuágalos. 2. Mientras, remoja el arroz en agua caliente durante 10 minutos, escúrrelo y enjuágalo bien. Licúa el arroz junto el queso y el huevo hasta tener una mezcla espesa y homogénea. Si es necesario, agrega el segundo huevo. 3. Calienta el aceite en una cacerola chica a fuego medio-alto y agrega cucharadas de la mezcla en el aceite; cocina hasta que se doren ligeramente. Saca las torreznas del aceite conforme se vayan dorando y colócalas sobre una charola cubierta con toallas o servilletas de papel. 4. Cuece los chiles junto con el jitomate, ajo y cebolla. Licúalos en la licuadora con los restos de la mezcla de arroz hasta obtener una salsa homogénea y espesa. Vierte dentro de una cacerola grande a fuego medio-bajo y cocina durante unos minutos. Agrega 1 litro de agua y los nopales cocidos, sube el fuego y deja que hierva. Agrega los torreznos y cuando empiece a hervir de nuevo, reduce el fuego a bajo. Sazona con sal y cocina entre 30 y 35 minutos más hasta que los toreznos estén suaves.

