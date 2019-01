Zanahorias a la plancha Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Zanahorias con un toque de sal asadas en un comal o sartén con un poco de mantequilla. Fáciles y deliciosas. Ingredientes 6 zanahorias grandes

Sal, al gusto

1 cucharada de mantequilla Cómo hacerlo 1. Pela las zanahorias, rebánalas y espolvoréalas con sal. Calienta un comal o sartén antiadherente a fuego medio-bajo y engrásalo ligeramente con mantequilla. Acomoda las rebanadas de zanahoria en el comal caliente, sin encimar, y ásalas, volteando una vez, hasta que se hayan suavizado y dorado ligeramente por ambos lados.

