Sopa italiana de salchicha Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Sopa de salchicha italiana, con frijoles, jitomate y espinacas en un caldo de res. Especialmente deliciosa durante los días fríos. Si lo prefieres, utiliza alubias en lugar de frijol peruano. Ingredientes 1/2 kilo de salchicha italiana

1 diente de ajo, picado

1 litro de caldo de res listo para servir

1 lata (400 gramos) de jitomate pelado

1 taza de zanahorias rebanadas 400 gramos de frijoles peruanos cocidos

2 calabacitas, en cubos

2 tazas de espinacas, enjuagadas y en trozos

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1/4 cucharadita de sal Cómo hacerlo 1. Sella la salchicha junto con el ajo en una olla a fuego medio. Agrega el caldo de res, jitomates y zanahorias; sazona con sal y pimienta. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 15 minutos. 2. Agrega los frijoles y la calabacita. Tapa y cocina durante 15 minutos más o hasa que la calabacita esté suave. 3. Retira del fuego y agrega las espinacas. Tapa de nuevo para que el calor de la sopa cocine las espinacas. Sirve después de 5 minutos.

