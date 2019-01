Pasta con pimiento morrón y chile Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una pasta cremosa llena de sabor y ligeramente picante. Es tan buena que nadie sabrá que se trata de un platillo saludable. Ingredientes 335 gramos de pasta fettuccine

2 pimientos morrones rojos, en rajas

3 dientes de ajo, picados finamente

1 cucharadita de chile en polvo

1 taza de crema ácida light

3/4 taza de caldo de pollo

3/4 taza de queso parmesano rallado

1. Hierve agua con sal en una olla grande a fuego alto. Agrega la pasta y cocina de 8 a 10 minutos o hasta que esté al dente; escurre. 2. Mientras, rocía con aceite en aerosol un sartén grande a fuego medio y saltea las rajas de pimiento morrón junto con el ajo y chile en polvo durante un lapso de 3 a 5 minutos. 3. Incorpora la crema y el caldo; cocina a fuego suave, sin tapar, durante 5 minutos. Retira del fuego, incorpora el queso y revuelve. 4. Mezcla la pasta caliente con la salsa y sazona con sal y pimienta al gusto. Sirve.

