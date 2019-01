Brochetas de pollo y piña Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 2 H Porciones 4 Exquisitas brochetas de pollo bastante fáciles de preparar. La comida ideal para una fiesta o reunión al aire libre. Puedes utilizar la marinada para rociar sobre el pollo mientras se cocina a la brasa. Ingredientes 1½ cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de azúcar mascabado

1 cucharada de vino de jerez

1 cucharada de aceite de ajonjolí

1 pedazo de jengibre fresco (2 cm), finamente picado o rallado 1 diente de ajo finamente picado

4 pechugas de pollo deshuesadas, sin piel y cortadas en trozos de 4 cm

½ piña pelada, sin corazón y picada en trozos 4 cm

8 brochetas Cómo hacerlo 1. En un recipiente de vidrio (no muy profundo), combina la salsa de soya, azúcar mascabado, vino de jerez, aceite de ajonjolí, jengibre y ajo. Sumerge el pollo y la piña de forma que se cubran bien con esta salsa. Cubre y deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 2 horas. 2. Precalienta el asador a fuego medio-alto. 3. Alterna el pollo y la piña al preparar las brochetas. 4. Cocina de 15 a 20 minutos, volteando ocasionalmente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.