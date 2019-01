Strudel de ciruela Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 8 Strudel riquísimo y fácil, relleno de ciruelas, uvas pasas y almendras. Puedes variar el relleno con manzanas o peras o una combinacion de ambas. Queda estupendo. Ingredientes 500 gramos de harina

1 pizca de sal

2 huevos

200 mililitros de agua

40 gramos de mantequilla, suavizada

2 cucharadas de mantequiila derretida para barnizar 400 gramos de ciruelas, sin semillas y partidas en cuartos

30 gramos de uvas pasas

30 gramos de almendras en trozos

1/2 taza de azúcar

1. Cierne la harina junto con la sal en un tazón mediano, forma un hueco en el centro y agrega el huevo y el agua; mezcla hasta obtener una masa homogénea. Añade la mantequilla y amasa durante 5 minutos. Coloca la masa dentro de una bolsa de plástico y refrigera durante 40 minutos. 2. Mientras, coloca las ciruelas, pasas, almendras y azúcar en una cacerola a fuego medio; cocina hasta que el azúcar se haya disuelto y las ciruelas suavizado. Retira del fuego y permite que se enfríe completamente. 3. Precalienta el horno a 190° centígrados y engrasa y enharina una charola para hornear. 4. Saca la masa del refrigerador y extiéndela sobre un pedazo de plástico ligeramente enharinado, barnízala con mantequilla derretida y coloca el relleno de ciruela en un extremo de la misma. Enrolla la masa con ayuda del plástico, pero sin apretarla. 5. Coloca el rollo relleno en la charola engrasada, barniza la superficie y hornea durante 25 minutos o hasta que se haya dorado. Retira del horno y espolvorea con azúcar glass.

