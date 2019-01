Lunch box especial Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un lunch para niños perfectamente balanceado que combina la proteína del cacahuate y la nuez con frutas y pan. Tuesta el pan para un mejor resultado. Ingredientes 1/2 taza de crema de cacahuate

1/4 taza de jugo de naranja

1/2 taza de manzanas finamente picadas

1/2 taza de dátiles finamente picados

1/2 taza de nueces picadas

1. Mezcla la crema de cacahute y jugo de naranja en un recipiente hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega las manzanas, dátiles y nueces; mezcla bien. Divide la mezcla entre cuatro rebanadas de pan y cubre con el resto de las rebanadas de pan.

