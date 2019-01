Chateaubriand con rábano Tiempo Total 21 Min Tiempo Activo 11 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Este platillo de origen francés es muy tradicional y se prepara con solomillo o filete de res. Este fácil de preparar, pero es muy importante cocinarlo a término medio de forma que se puedan disfrutar los deliciosos jugos de esta carne tan fina. Acompáñalo con puré de papa o camote y vegetales mixtos. Ingredientes 2 piezas de solomillo de res de 250 gramos cada uno

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite de canola

1 cucharada de rábano rallado Cómo hacerlo 1. Calienta la plancha a fuego medio. Retira las fibras de la cárne y úntala con el aceite. Coloca los solomillos en la plancha y voltéalos despues de 1 minuto, permite que se cocinen por el otro lado durante 5 minutos y voltéalos de nuevo. Cocina durante 5 minutos más o hasta alcanzar el término deseado. 2. Sazona con sal y pimienta y deja que la carne repose durante por lo menos 5 minutos antes de cortar.

