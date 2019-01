Papas con salchicha y pimiento Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 5 Trozos de papa, rebanadas de salchicha, cebolla y pimiento morrón sofritos a fuego lento. Este platillo se cocina prácticamente al vapor. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

6 papas, peladas y en cubos

1 kilo de salchichas ahumadas, rebanadas

1 cebolla, rebanada

2 pimientos verdes, picados Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega las papas, tapa, reduce el fuego y cocina, volteando de vez en cuando, hasta que las papas estén suaves y ligeramente doradas, aproximadamente 10 minutos. 2. Incorpora la salchicha, cebolla y pimiento. Tapa y cocina durante 5 minutos más o hasta que la cebolla y el pimiento se hayan suavizado al gusto.

