Crema quemada (Crème Brûlée) Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Un postre de origen francés para ocasiones especiales. Para quemar la superficie, puedes utilizar también un soplete de cocina u hornearlo a temperatura alta hasta que el azúcar se haya quemado. Ingredientes 6 yemas de huevo

6 cucharadas de azúcar blanca

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

2 1/2 tazas de crema para batir

2 cucharadas de azúcar mascabado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150° centígrados (300° F). 2. Coloca las yemas de huevo, 4 cucharadas de azúcar y vainilla en un tazón. Bate hasta obtener una consistencia bien espesa y cremosa. 3. Vierte la crema para batir dentro de una cacerola y calienta a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que esté a punto de hervir. Retira del fuego inmediatamente. Incorpora la crema dentro de la mezcla de yemas de huevo, batiendo para incorporar perfectamente. 4. Pasa la mezcla a una olla para baño María con agua hirviendo a fuego bajo y caliéntala, sin dejar de mover, hasta que la mezcla cubra ligeramente la parte posterior de la cuchara, aproximadamente 3 minutos. Retira del calor inmediatamente y vierte dentro de un refractario para pay. 5. Hornea durante 30 minutos. Retira del horno y permite que se enfríe a temperatura ambiente, luego refrigera durante 1 hora o toda la noche. 6. Precalienta el asador del horno o salamandra. 7. Mezcla 2 cucharadas de azúcar blanca con el azúcar moscabado. Cierne la mezcla sobre la crema cuajada, cubriéndola uniformemente. Coloca el refractario debajo del asador o salamandra y deja que el azúcar se disuelva, aproximadamente 2 minutos. Ten mucho cuidado de que no se queme. 8. Retira del fuego y permite que se enfríe. Refrigera hasta que la crema se haya cuajado de nuevo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

