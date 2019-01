Plátanos con miel Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 7 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 3 Los plátanos se calientan en una cacerola con miel y se sirven espolvoreados con canela. Un postre fácil de preparar y una forma saludable de matar el antojo. Ingredientes 2 cucharadas de miel

4 plátanos

Canela en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta la miel en una cacerola pequeña a guego suave. Pela los polátanos, rebánalos en trozos pequeños y agrégalos a la cacerola con la miel. Cocina, moviendo constantemente, hasta que la miel empiece a burbujear. Espolvorea con canela al momento de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

