Roles de canela Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Roles de canela con pasas y un glaseado de azúcar glass. Son tan fáciles de preparar que no vas a creer lo buenos que saben. Ingredientes 1/3 taza de margarina

1 taza de azúcar morena o mascabado

3 cucharaditas de canela

2 tazas de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar blanca

4 cucharaditas de polvo para hornear 1 cucharadita de sal

1/4 taza de mantequilla fría

1 taza de leche fría

1/3 taza de pasitas

1/2 taza de azúcar glass

3 cucharadas de leche Cómo hacerlo 1. Bate la margarina con el azúcar morena o mascabado y canela hasta acremar. Coloca 1 cucharadita de la mezcla dentro de cada uno de los moldecitos para muffin. Reserva el resto de la mezcla. 2. Mezcla la harina, azúcar blanca, polvo para hornear y sal en un tazón grande. Incorpora 1/4 taza de mantequilla fría, revuelve y forma un pozo en el centro; vierte dentro 1 taza de leche fría y mezcla hasta formar una pasta homogénea y manejable. Si es necesario, agrega un poco más de leche. 3. Coloca la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y amásala entre 8 y 10 veces. Extiende la masa con un rodillo hasta obtener un rectangulo de 1.75 centímetros de grueso y 30 centímetros de largo. Unta sobre éste el resto de la mezcla de margarina con azúcar y canela. Espolvorea las pasitas encima. Enrolla la masa, márcala primero, luego córtala en 12 rebanadas. Coloca las rebanadas, con la parte del corte hacia abajo, dentro de los moldes. 4. Hornea a 205° centígrados (400° F) entre 20 y 25 minutos. Voltea el molde sobre un platón para desmoldar. 5. Mezcla el azúcar glass con 3 cucharadas de leche y hasta obtener un glaseado delgado. Si es necesario agrega más leche o agua. Rocía sobre los roles. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.