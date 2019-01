Barra de chocolate con almendras Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Un dulce de chocolate con almendras que será del agrado de todos los amantes del chocolate y del dulce. Ingredientes 1/2 taza de almendras picadas

2 tazas de chispas de chocolate de leche

1. Cubre con papel para hornear el fondo de un molde para hornear de 22 x 33 centímetros. Reserva. Coloca las almentras picadas en un sartén a fuego medio y cocina, moviendo constantemente, hasta que se hayan tostado. Retira del fuego. 2. Coloca las chispas de chocolate y la manteca vegetal dentro de un tazón de metal. Acomoda el tazón sobre una cacerola con agua hirviendo a fuego suave y permite que se derrita el chocolate, moviendo constantemente con una espátula, hasta obtener una mezcla suave. Retira del fuego e incorpora la mitad de las almendras tostadas. Extiende la mezcla dentro del molde para hornear y espolvorea con el resto de las almendras. Deja que el chocolate se enfríe hasta que esté bien sólido, aproximadamente 30 minutos. Córtalo en trozos pequeños y sirve.

