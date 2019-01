Barquillos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 18 Una delicia de las Filipinas. Espero que te guste como a mi. ¡Me fascina! Ingredientes 125 g de mantequilla

½ taza (110 g) de azúcar refinada

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 claras de huevo

2/3 de taza (80 g) de harina Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190°C. Engrasa 2 charolas para hornear. 2. Acrema la mantequilla, el azúcar y la vainilla con una batidora eléctrica en un tazón grande hasta que esté completamente suave. Agrega las claras de huevo de una en una, permitiendo que se incorporen completamente a la mezcla de mantequilla antes de agregar la siguiente. Ahora agrega el harina y deja de batir en cuanto se haya incorporado. 3. Vierte varias cucharaditas de la pasta sobre las charolas para hornear. Extiende la pasta con una espátula o la parte de atrás de una cuchara a fin de formar un círculo delgado de 7.5 cm de diámetro. 4. Hornea hasta que los bordes del círculo se hayan dorado, aproximadamente 5 minutos. 5. Utiliza una espátula para retirar las obleas de la charola, una por una. Enrolla cada oblea alrededor del mango de una cuchara de madera hasta que los bordes se toquen entre sí. Deja enfriar boca abajo sobre una rejilla de alambre hasta que se hayan endurecido y estén completamente crujientes.

