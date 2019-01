Alitas de pollo tai Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Alitas de pollo en una salsa agridulce de caldo de pollo con chiles jalapeños, ajo y un toque de páprika. Ingredientes 2½ kg de alitas de pollo

1 taza (250 ml) de caldo de pollo

½ taza (110 g) de azúcar refinada

¼ de taza (65 ml) de salsa con sabor a pescado

4 dientes de ajo finamente picados o machacados 3 chiles jalapeños finamente picados

2 cucharadas de fécula de maíz

3 cucharaditas de pimentón (páprika)

1. Precalienta el horno a 200°C. 2. Coloca las alas de pollo sobre una charola para hornear engrasada. Hornea entre 45 minutos y 1 hora, volteándolas una vez, hasta que se doren. Ya listas, pásalas a un platón. 3. En un sartén mediano, saltea el ajo y los jalapeños en el aceite de oliva hasta que se hayan ablandado. Agrega el caldo de pollo, salsa con sabor a pescado, pimentón y azúcar. Incorpora la fécula de maíz y deja que espese. Mezcla todo junto y vierte sobre las alitas de pollo. ¡Disfruta!

