Agua de sandía, fresa y limón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Fruta fresca... pero líquida. Sabe mejor si la tomas fría y con hielo. Acompaña tu comida favorita con esta bebida o simplemente tómala a cualquier hora del día para refrescarte. Ingredientes 8 tazas de sandía sin semillas y picada

1 taza de fresas cortadas a la mitad

½ taza de jugo de limón

3/4 taza de azúcar refinada

1. Combina la sandía, fresas, jugo de limón, azúcar y agua en una licuadora. Licua hasta lograr una consistencia homogénea.

