6 cócteles perfectos para recibir a la primavera, ¡llueve, truene o relampaguée! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cocteles primavera main Credit: Cortesía Hunter PR No importa si es un día lluvioso de mayo o un día soleado de abril, estos deliciosos cócteles te ayudarán a darle la bienvenida a la renovación y las flores, ¡salud! Empezar galería Spring Bellini Spring Bellini with CIROC vodka Credit: Cortesía: Ciroc vodka Ingredientes:

* 1.5 oz de Peach CÎROC

* .3 onzas de champán

Preparación: Combina el melocotón CÎROC con el champán frío y sírvelo en una copa de champán. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Matchappreciated con Baileys Matchappreciated with Baileys Deliciously Light Credit: Cortesía : Baileys Ingredientes:

2 oz Baileys deliciosamente ligero

2 onzas de leche de coco

Ingredientes de la espuma Matcha:

1 cucharada. Agua caliente

1 cucharada. Matcha en polvo

2 cucharadas. Azúcar de coco

1 clara de huevo Preparación: En un vaso alto pequeño, combine Baileys y leche de coco y reserve. En un tazón pequeño, agregue agua caliente al té matcha. Usando un batidor de matcha o espumador de leche, bata el matcha hasta que quede suave. Agregue la mezcla a un tazón con clara de huevo y azúcar de coco. Batir la mezcla enérgicamente hasta que esté firme. Agregue hielo al vaso y cubra la bebida con la mezcla batida. 2 de 6 Ver Todo Garden Spritz por Lauren Davis Tanqueray Garden Spritz by Lauren Davis Credit: Cortesía: Hunter PR Creado por la mixóloga Lauren Davis

Ingredientes:

* 1.5oz Tanqueray No.TEN

* .75 oz de jarabe de hibisco (.5 oz si lo desea más seco)*

* Club soda

Método: Construya los ingredientes en vidrio. Agrega hielo. Cubra con agua mineral con gas y revuelva. Adorne con una rodaja de toronja.

*Jarabe de Jamaica:

Filtre 1-2 bolsitas de té de hibisco en 1 taza de agua caliente

Después de 5 minutos, retire las bolsitas de té

Agregue una taza de azúcar y revuelva hasta que se disuelva

El jarabe se puede refrigerar hasta por un mes 3 de 6 Ver Todo Anuncio Peach Tea Reposado Peach Tea Credit: Cortesía 1800 Tequila Ingredientes:

2 oz. 1800 Reposado

¾ oz. sirope de miel

¾ oz. jugo de limón

Té helado de durazno, para añadir al final

Método:

Combinar todos los ingredientes en una coctelera de metal con hielo y agitar vigorosamente. Colar en un vaso de highball sobre cubitos de hielo fresco y adornar con una rodaja de limón. 4 de 6 Ver Todo Maid in Scotland Maid In Scotland with The Singleton Credit: Cortesía The Singleton Creado por el mixólogo Eric Ribeiro

Ingredientes:

1.5 oz Whisky Singleton 12 Años

0.75 oz de jugo de lima

5 oz de jarabe simple

3 Rodajas de Pepino

3 a 4 hojas de menta Método: Añadir todos los ingredientes en una coctelera. Triture suavemente el pepino y la menta. Agregue hielo y agite hasta que se enfríe. Colar en un vaso bajo y decorar. 5 de 6 Ver Todo Día nublado de mayo Cloudy May Day with Lagavulin Credit: Cortesía: Lagavulin Creado por el mixólogo Eric Ribeiro

Ingredientes:

* 1.25 oz de whisky Lagavulin de 8 años

* 0.5 oz de jugo de limón fresco

* 2 fresas

* Cerveza de jengibre para cubrir

Método: Aplaste las fresas en el fondo de una coctelera. Combine Lagavulin 8 años y jugo de limón fresco en la coctelera con hielo. Agitar bien. Colar el contenido en un vaso Highball sobre hielo fresco. Decorar con rueda de limón y jengibre confitado. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image 6 cócteles perfectos para recibir a la primavera, ¡llueve, truene o relampaguée!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.