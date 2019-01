Ensalada de sandía en sandía Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Disfruta de esta ensalada que luce muy bien dentro de la cáscara de la misma sandía. Saca la pulpa de la sandía, utiliízala para la ensalada y rellena la cáscara con la mezcla de frutas. Ahora tienes una ensalada original. Ingredientes 2 sandías pequeñas

1 piña pelada, sin corazón y picada

500 g de uvas sin semilla

2 manzanas peladas, sin corazón y picadas

2 plátanos en trozos pequeños Cómo hacerlo 1. Corta cada sandía a la mitad. Forma un hueco en el interior retirando la pulpa con una cuchara de metal grande. Corta la pulpa en trozos pequeños y reserva las cáscaras para su uso posterior. Enjuaga las uvas con agua fría y sécalas. 2. En un tazón, mezcla los trozos de sandía, piña, manzana, plátano y las uvas. Divide la ensalada de frutas entre las 4 cáscaras de sandía y sirve.

