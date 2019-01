Chipotles en escabeche Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 El escabeche de estos chiles chipotles se prepara con una mezcla de vinagre y 7 diferentes especias. Pruébalos, son más buenos y económicos que los de lata. Ingredientes 10 chiles chipotles secos

2 tazas de agua hirviendo

1/2 taza de vinagre blanco

1/2 taza de agua a temperatura ambiente

4 dientes de ajo machacados

3 hojas de laurel

2 ramitas de tomillo seco 1/2 cucharadita de orégano seco

3 clavos de olor, triturados

5 pimientas, trituradas

1 rajita (4-5 cm) de canela, triturada

1 cucharadita de azúcar

1. Remoja los chiles en 2 tazas de agua hirviendo durante 1 hora o hasta que se suavicen. Quítales el rabo. 2. Coloca el vinagre, agua, ajo, laurel, mejorana, tomillo, orégano, clavos de olor, pimienta, canela y azúcar en un frasco de vidrio esterilizado. Tapa el frasco y agita vigorosamente para mezclar bien. 3. Sumerge los chiles ya suaves dentro del vinagre y cierra muy bien el frasco. Deja reposar durante 5 días. Abre el frasco y agrega el aceite. ¡Listos para usarse!

