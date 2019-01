Frijoles refritos de fiesta Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 20 Frijoles refritos con chorizo, tocino, chile ancho y chile jalapeño. Acompañados de sus totopos de maíz y rajas de jalapeño en vinagre. Ingredientes 1 kilo de frijoles peruanos, cocidos y con un poco de caldo

250 gramos de manteca de cerdo

250 gramos de chorizo de cerdo, desmenuzado

250 gramos de queso Cotija, desmoronado

5 tortillas de maíz, cortadas en triangulitos

5 chiles anchos, sin semilla

1 lata (220 gramos) de rajas de chiles jalapeños en vinagre Cómo hacerlo 1. Muele los frijoles cocidos con un poco de su caldo en una licuadora o procesador de alimentos. Debes hacerlo de poco a poco para lograr el mejor resultado. Vierte los frijoles molidos en una cacerola grande y coloca ésta sobre la parrilla de la estufa, pero sin encender el fuego. 2. Calienta la manteca en un sartén profundo o wok a fuego medio-alto. Fríe los triangulitos de tortilla hasta que estén bien dorados, aproximadamente 7 minutos. Pasa las tortillas fritas a un plato cubierto con una servilleta de papel. Reserva. 3. Dora los chiles en la manteca hasta que se vean crujientes, pero no quemados, entre 2 y 3 minutos. Pasa los chiles dorados a otro plato cubierto con una servilleta de papel. Reserva. 4. Vierte la manteca caliente sobre los frijoles, enciende el fuego a medio y calienta, sin mover, hasta que empiecen a burbujear. Luego revuelve muy bien hasta incorporar perfectamente la manteca en los frijoles. El tiempo variará dependiendo del tamaño y forma de la cacerola. Si es necesario, reduce el fuego a medio-bajo para evitar que los frijoles se quemen. 5. Mientras, cocina el chorizo en otro sartén grande, hasta que se haya dorado bien. Escurre la grasa. 6. Cuando los frijoles hayan absorbido la manteca, agrega el chorizo y mezcla bien. Luego incorpora los chiles jalapeños con todo y su jugo, pero sin la verdura. Añade el queso Cotija (reserva un puñito para adornar) y mezcla de nuevo. Tritura con tus manos 4 chiles dorados e incorpora a los frijoles mientras sigues mezclando. Retira los frijoles del fuego cuando todos los ingredientes y sabores se hayan integrado perfectamente. 7. Corta el chile restante en tiritas. Finalmente acomoda los triangulitos de tortillas sobre los frijoles y espolvorea con queso y tiritas de chile. ¡Listos para la fiesta! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.