Crema de espárragos en microondas Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una sopa cremosa y de un color bastante atractivo. Mi amiga me pasó esta receta que originalmente llevaba caldo de pollo. Cuando mi hija se hizo vegetariana, modifiqué la receta con caldo vegetal. Ingredientes 1 cebolla picada

2 cucharadas de mantequilla

1/2 kg de espárragos sin rabo y en trozos

1 taza de caldo vegetal

1 pizca de ajo en polvo

1 pizca de pimienta blanca molida

1. Cocina la cebolla junto con la mantequilla a la temperatura más alta del microondas durante 2 minutos. Agrega los espárragos, caldo vegetal, ajo en polvo y pimienta blanca. Cubre y cocina a la temperatura más alta del mocroondas de 10 a 12 minutos. Licua. 2. Regresa la mezcla al recipiente en que se ha estado cocinando, incorpora la leche y calienta en el microondas.

