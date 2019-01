Salsa de frambuesa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Mi salsa de frambuesa favorita. Deliciosa sobre helados, pasteles, pan tostado, flanes, gelatinas, pays y hasta ensaladas. Ingredientes 2 tazas de frambuesas frescas

1/4 taza de azúcar blanca

2 cucharadas de jugo de naranja

2 cucharadas de fécula de maíz

1 taza de agua fría Cómo hacerlo 1. Coloca las frambuesas, azúcar y jugo de naranja en una cacerola. Mezcla la fécula de maíz con el agua fría, batiendo con un batidor de globo o tenedor; vierte dentro de la cacerola con el resto de los ingredientes y deja que hierva a fuego medio. 2. Reduce el fuego a bajo y cocina, moviendo constantemente, durante 5 minutos o hasta alcanzar la consistencia deseada. La salsa se espesará conforme se enfríe. 3. Vierte la mezcla dentro de la licuadora y licúa hasta obtener una mezcla homogénea, luego pásala por un cedazo fino. Sirve tibia o fría. Esta salsa puede conservarse en el refrigerador hasta por 2 semanas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

