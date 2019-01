Rollos primavera vietnamitas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Rollos primavera frescos rellenos de camarón, fideos de arroz, menta y cilantro. Saludables y deliciosos. Ingredientes 95 gramos de fideos de arroz (rice noodles)

8 ruedas de papel de arroz de 22 centímetros de diámetro

8 hojas frescas de menta o hierbabuena

8 camarones medianos, cocidos y cortados a la mitad a lo largo

1 1/2 tazas de germinado de soya

3 cucharadas de salsa de pescado

1. Coloca los fideos de arroz en un tazón grande con agua bien caliente y déjalos remojando hasta que se hayan cocinado, alrededor de 15 minutos. Escurre y enjuaga con agua fría. 2. Llena un tazón grande con agua caliente y remoja las ruedas de papel de arroz, una por una, hasta que se hayan suavizado pero aún estén firmes, aproximadamente 20 segundos. Colócalas sobre toallas de cocina, separadas una de la otra. 3. Coloca una hoja de menta en el centro de cada rueda de papel de arroz, agrega 2 mitades de camarón sobre la menta y cubre con un poco de fideos. Añade de 5 a 6 piezas de germinado de soya. Sazona al gusto con salsa de pescado y agrega encima las hojas de cilantro. 4. Enróllalos doblando la parte de abajo y de arriba hacia adentro, como si fueran tamales. Deben quedar bien apretados.

