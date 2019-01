Rollos primavera al horno Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Una deliciosa mezcla de carne de cerdo, verduras y especias dentro de un rollo de papel de maíz. Estos rollos primavera de cerdo se hornean hasta que quedan crujientes. Ingredientes 250 gramos de carne molida de cerdo

1 taza de col finamente rebanada

1/4 taza de zanahoria rallada

2 cebollitas cambray, finamente rebanadas

2 cucharadas de cilantro picado

1/2 cucharadita de aceite de ajonjolí

1/2 cucharadita de salsa sabor ostión 2 cucharaditas de jengibre fresco rallado

1 1/2 cucharaditas de ajo picado

1 cucharadita de salsa picante de botella

1 cucharada de fécula de maíz

1 cucharada de agua

12 cuadros (18 centímetros cada uno) de papel de arroz comestible

4 cucharaditas de aceite vegetal Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220° centígrados (425° F). 2. Coloca la carne de cerdo en una cacerola mediana. Cocina a fuego medio-alto hata que se haya dorado uniformemente. Retira del fuego y escurre. 3. Coloca la carne en un tazón mediano y agrega col, zanahoria, cebollita cambray, cilantro, aceite de ajonjolí, salsa de ostión, jengibre, ajo y salsa picante; mezcla bien. 4. Coloca aproximadamente 1 cucharada de la mezcla en el centro de cada trozo de papel de arroz. Enrolla doblando las orillas hacia adentro para que queden bien selladas. Disuelve la fécula de maíz en el agua, humedece tus dedos con la mezcla y pásalos por el borde del rollo para sellarlo. 5. Acomoda los rollos primavera, sin encimarlos, en una charola para hornear. Barnízalos con aceite vegetal. Hornea durante 20 minutos, hasta que se hayan calentado y dorado ligeramente. Voltéalos después de los primeros 10 minutos para que queden más crujientes.

