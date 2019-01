Puré de papas irlandés Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una tradición de la región norte de Irlanda. Este platillo es el resultado de agregar cebollitas cambray al puré de papa. Delicioso por sí solo, bien caliente y con mantequilla extra que se derrite casi automáticamente. Sin embargo, también es delicioso en compañía de salchichas europeas de buena calidad. Ingredientes 1 kilos de papas peladas y en mitades

250 mililitros de leche

1 racimo de cebollitas cambray en rebanadas delgadas

1/2 cucharadita de sal (o al gusto)

50 gramos de mantequilla

Coloca las papas en una olla grande con suficiente agua como para cubrirlas. Deja que hiervan y cocina hasta que se hayan ablandado, aproximadamente 20 minutos. 2. Escurre bien. Regresa a la estufa y deja que se sequen a fuego muy bajo durante 3 ó 4 minutos. (Puedes cubrirlas con un trapo limpio y seco para que absorba la humedad). 3. Mientras, calienta ligeramente la leche y las cebollitas cambray en una cecerola hasta que estén tibios. 4. Agrega la sal y la mantequilla a la olla con las papas y machaca hasta lograr una consistencia suave. Incorpora la leche y las cebollitas cambray y revuelve hasta que se hayan mezclado completamente. Sazona con pimienta negra al gusto. Sirve bien caliente en platos hondos. Coloca mantequilla extra sobre la mesa de forma que los comensales puedan agregarle más al gusto.

