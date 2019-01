Adornos navideños de canela (no comestibles) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 1 Estos adornos navideños NO son comestibles, pero se preparan con canela, clavos de olor, nuez moscada y puré de manzana. Son divertidos y pueden ser un buen regalo navideño. A los niños les encanta ayudar con el proyecto. Ingredientes 1 taza de canela molida

1 cucharada de clavos de olor molidos

1 cucharada de nuez moscada molida

3/4 taza de puré de manzana

2 cucharadas de pegamento blanco Cómo hacerlo 1. Mezcla la canela, clavos de olor y nuez moscada en un tazón mediano. Incorpora el puré de manzana y el pegamento. Trabaja la mezcla con tus manos durante 2 o 3 minutos hasta formar una bola. Si la mezcla está demasiado húmeda, agrega más canela. Si la mezcla está demasiado seca, agrega más puré de manzana. 2. Espolvorea con canela una superficie plana y limpia. Extiende la masa hasta obtener un grosor de poco más de 1/2 centímetro. Corta con cortadores de galletas y utiliza un palillo de dientes para hacer un hoyo en la parte de arriba, de forma que puedas colocar un listón para colgarlos. 3. Colócalos sobre una charola para hornear cubierta con papel de horno y sécalos dentro del horno a 100° centígrados durante varias horas. También puedes colocarlos sobre papel encerado en una área asoleada durante 4 o 5 días. Cuando estén secos, decóralos a tu gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.