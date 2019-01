Volovanes caseros básicos Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 15 Deliciosos volovanes caseros, perfectos para preparar tartas individuales o canapés para una reunión especial. Todo lo que necesitas es pasta hojaldre y 1 huevo. ¡Fácil! Ingredientes 1/2 kilo de pasta hojaldre, en tres hojas

1 huevo grande

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200° centígrados y enharina ligeramente una superficie plana y limpia. 2. Extiende con un rodillo 1 hoja de la pasta hojaldre hasta alcanzar un grosor de poco más de 1/4 de centímetro. Corta la pasta con un corta galletas redondo de 5 centímetros de diámetro, deberás tener 10 ruedas. Extiende otra hoja de pasta hojaldre y corta otras 10 ruedas. Extiende el resto de la pasta y corta 10 ruedas más para completar 30. 3. Pasa 15 ruedas a una charola para hornear grande. Utiliza un cortador de 3 centímetros de diámetro y corta el centro de las 15 ruedas restantes, desecha los centros y conserva los anillos. 4. Bate el huevo con el agua. Pica las ruedas de hojaldre en la charola con un tenedor y barnízalas con un poco de la mezcla de huevo, cuidando que ésta no se corra sobre las orllas. Centra los anillos de pasta sobre las ruedas, presionando ligeramente para que se peguen bien. Barniza también los anillos con el huevo, cuidando que éste no se corra hacia las orillas. 5. Hornea en la parrilla del centro del horno hasta que se vean ligeramente dorados, entre 8 y 10 minutos aproximadamente. Retíralos del horno y pásalos a una rejilla de alambre para que se enfríen completamente. Con la ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado, retira el centro de los volovanes para formar un hueco. 6. Utiliza estos volovanes para preparar postres o canapés. Puedes prepararlos hasta con dos días de anticipación y recalentarlos a 200° centígrados antes de usarlos.

