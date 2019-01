Galletas suaves de azúcar con crema Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 48 Galletas dulces y suaves hechas con azúcar, crema ácida, vainilla y un toque de nuez moscada. Las galletas más suaves que existen. Ingredientes 4 tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de nuez moscada molida 1 taza de mantequilla, suavizada

1 1/2 tazas de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza de crema ácida Cómo hacerlo 1. Cierne juntos la harina, polvo para hornear, bicarbonato, sal y nuez moscada. 2. Aparte, en un tazón grande bate la mantequilla junto con el azúcar hasta que se esonje. Sind dejar de batir, incorpora el huevo, vainilla y crema ácida. Añade los polvos cernidos. Envuelve la masa con plástico adherente y refrigérala durante toda la noche. 3. Precalienta el horno a 190° centígrados (375° F). Extiende la masa con el rodillo sobre una superficie plana ligeramente enharinada, hasta obtener un grosos de aproximadamente 1/2 centímetro. Corta la masa con cortadores de galletas de la forma deseada. Coloca las galletas sobre charolas para hornear sin engrasar, separándolas unos 4 centímentros entre sí. 4. Hornéalas entre 8 y 10 minutos y sácalas del horno. Déjalas en las charolas durante 5 minutos, luego pásalas a una rejilla de alambre para que se enfríen completamente.

