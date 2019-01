Tamales de cazuela con rajas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 1 H 30 Min Porciones 12 Una especie de pay de masa de maíz relleno de rajas de chile poblano, cebolla y queso fresco. Especialmente delicioso si lo sirves recién hecho, bañado con crema fresca y espolvoreado con queso. Si prefieres preparar tamales vegetarianos con rajas, simplemente sustituye el caldo de pollo por caldo de vegetales. Ingredientes 4 chiles poblanos

1 cucharada de aceite

1 cebolla grande, fileteada

1 diente de ajo

Sal, al gusto 250 gramos de mantequilla, suavizada

1 kilo de masa de maíz

1 cucharada de polvo para hornear

1 taza de caldo de pollo

1/2 taza de queso fresco, desmoronado Cómo hacerlo 1. Asa los chiles en un comal o directamente sobre la flama, volteándolos hasta que su piel se queme o ampolle. Colócalos dentro de una bolsa de plástico hasta que se enfríen, y cubre la bolsa con una servilleta de cocina. Pélalos, desvénalos eliminando todas las semillas y córtalos en rajas. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe la cebolla junto con el ajo hasta que se vea transparente, aproximadamente 5 minutos. Añade las rajas de chile poblano y cocina durante unos minutos, moviendo constantemente. Sazona con sal. 3. En un tazón mediano, acrema la mantequilla con la batidora eléctrica hasta que se vea blanca y esponjada. Incorpora poco a poco la masa masa de maíz y sigue batiendo mientras agregas poco a poco el caldo, 1 cucharada de sal y el polvo para hornear; sigue batiendo hasta que la masa se haya esponjado. 4. Engrasa con mantequilla una cazuela o refractario para pay, acomoda en el fondo mitad de la masa. Haz un hueco en el centro y coloca en éste la mezcla de rajas y el queso. Tapa con papel aluminio, sellando perfectamente las orillas. Si es necesario, envuelve completamente el molde con 2 trozos de papel aluminio. 5. Calienta suficiente agua en una olla con una parrilla y coloca la cazuela sobre la parrilla para evitar que toque el agua. Tapa y cocina hasta que el tamal se desprenda de la orilla de la cazuela, aproximadamente 1 hora. 6. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

