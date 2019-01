Pastel cremoso de coco Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Un pastel sencillo bañado en una mezcla de crema de coco con leche condensada, cubierto con crema batida y coco rallado. Este pastel se sirve frío y tiene una textura muy similar a la del pastel de tres leches. Ingredientes 1 paquete (517 gramos) de harina para pastel amarillo

397 gramos de crema de coco

1 lata (397 gramos) de leche condensada

500 gramos de crema batida

1. Prepara el pastel de acuerdo a las instrucciones del paquete. Hornea en un molde rectangular de 23 x 33 centímetros. Permite que se enfríe completamente. 2. Mezcla la crema de coco con la leche condensada. 3. Haz hoyos en el pastel utilizando un popote. Vierte la mezcla de leche sobre el pastel y cúbrelo con la crema batida. Espolvorea el coco rallado sobre la superficie y las orillas del pastel. 4. Refrigéralo para servirlo frío.

