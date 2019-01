Nachos con pollo estilo Texas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Totopos de maíz con pechuga de pollo deshebrada y cubiertos con dos tipos de queso derretido. Acompáñalos con guacamole y crema. Ingredientes 2 dientes de ajo, machacados

6 cebollas cambray rebanadas, cabezas y rabos separados

3 cucharadas de aceite de canola

1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

Sal y pimienta, al gusto 1 taza de salsa mexicana

170 gramos de totopos de maíz

115 gramos de queso cheddar amarillo,rallado

115 gramos de queso Chihuahua, rallado

1/2 jitomate, picado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados (350° F). 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe el ajo y las cabezas de cebolla cambray, moviendo constantemente, hasta que estén suaves. Incorpora la pechuga de pollo deshebrada y sazona con sal y pimienta. Revuelve bien para cubrir todo con aceite. Agrega la salsa. 3. Acomoda los totopos en una charola para hornear grande y distribuye la mezcla de pollo sobre éstos. Mezcla los quesos y cubre todo con ellos. Agrega el jitomate y hornea durante 10 minutos o hasta que el queso se haya derretido. Retira del horno y adorna con los rabos de cebolla rebanados. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.