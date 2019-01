Choux básicos Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Deliciosos choux a los que nadie se resistirá. Esponjosos y dulces cuando se rellenan de chocolate o crema pastelera. Ingredientes 1/2 taza de manteca vegetal

1/8 cucharadita de sal

1 taza de agua hirviendo

1 taza de harina, cernida

4 huevos Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230° centígrados (450° F). Coloca la manteca vegetal, sal y agua hirviendo en una cacerola mediana y calienta hasta que la mezcla empiece a hervir. Reduce el fuego, agrega la harina y bate vigorosamente hasta formar una bola. Retira del fuego y agrega los huevos, uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Sigue batiendo hasta que la mezcla esté espesa y brillosa. 2. Coloca la pasta dentro de una manga de repostería con duya y forma los choux en una charola para hornear sin engrasar. También puedes pasarla a la charola a cucharadas. Hornea durante 20 minutos, reduce la temperatura del horno a 175° centígrados (350° F) y hornea durante 20 minutos más, o hasta que los choux se vean ligeramente dorados. Deja enfriar antes de rellenar al gusto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.