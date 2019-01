Croquetas de bacalao Tiempo Total 9 H 10 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 10 El bacalao se mezcla con una salsa espesa de leche, mantequilla y cebolla. Las tortitas se empanizan con empanizador de hojuelas de maíz y se fríen hasta que quedan doradas. Ingredientes 300 gramos de bacalao noruego salado, sin piel ni espinas

1 barrita (95 gramos) de mantequilla

1 cebolla grande, finamente picada

1 taza de harina

1 litro de leche caliente

Sal y pimienta al gusto Harina extra para enharinar

Sal y pimienta, al gusto

4 huevos, ligeramente batidos

Pan empanizador de hojuelas de maíz

Cómo hacerlo 1. Coloca el bacalao en un recipiente grande y cúbrelo con bastante agua fría. Déjalo remojar durante 8 horas, cambiando el agua 3 veces. Desmenúzalo bien y enjuágalo de nuevo. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego medio, agrega la cebolla y cocina, moviendo constantemente, hasta que se vea transparente. Incorpora 1 taza de harina y cocina durante unos minutos, sin dejar de mover, hasta que se vea ligeramente dorada. Añade la leche pausadamente, sind ejar de mover y sazona con sal y pimienta; deja que espese y retira del fuego. 3. Incorpora el bacalao desmenuzado, mezcla bien, tapa y refrigera hasta que se haya enfriado. 4. Retira el bacalao del refrigerador y forma las croquetas del tamaño deseado, pásalas por harina, sumérgelas en el huevo batido y cúbrelas completamente con el pan empanizador. 5. Calienta abundante aceite en un sartén a fuego medio y fríe las croquetas hasta dorarlas por ambos lados.

