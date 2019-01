Hot cakes botaneros con jalapeño Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Pequeños hot cakes con chile jalapeño y queso Oaxaca. Se sirven como botana bañados con aderezo o salsa. Ingredientes 2 tazas de harina para hot cakes

1 1/2 tazas de agua

2 tazas de queso Oaxaca rallado

115 gramos de chiles jalapeños, sin semillas y picados

Aderezo para ensalada tipo Ranch Cómo hacerlo 1. Coloca la harina para hot cakes y el agua en un tazón; mezcla bien. Incorpora el queso y los chiles. Vierte cucharadas de la mezcla sobre un comal caliente; voltea cuando se hayan formado burbujas en la superficie. Cocina el segundo lado hasta que haya tomado un tono café dorado. Sirve con aderezo Ranch tibio o salsa.

